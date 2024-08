Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Nel primo pomeriggio di oggi sei mezzi dei vigili del fuoco sono stati inviati a Carugo via Manzoni per segnalazione incendio all’interno di un capannone chiuso per pausa estiva. I vigili del fuoco intervenuti nell’azienda che svolge pulitura di alluminio hanno spento l’incendio che ha interessato una piccola porzione di attività, ragionevolmente innescato per cause elettriche. Si segnalano danni da fumo che però non pregiudicano l’esercizio dell’attività. Non sono state coinvolte persone