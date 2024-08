VIDEO – Naufragio di un’imbarcazione a Palermo. In corso le ricerche dei dispersi – recuperato un corpo senza vita

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

A seguito del naufragio dell’imbarcazione a Porticello, è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del fuoco il corpo senza vita di un uomo, all’esterno del relitto. Proseguono le operazioni di ricerca con il coordinamento in mare della Guardia Costiera.

I Vigili del fuoco sono impegnati dalle 5 di stamani nelle attività di soccorso a un’imbarcazione a vela inabissatasi in prossimità della costa, in località Porticello, nel comune di Bagheria. Sul posto sommozzatori, motobarca ed elicottero del reparto volo di Catania per la ricerca in superficie di 7 persone segnalate come disperse. Recuperate, nelle prime fasi, 15 persone finite in acqua.

Il relitto è stato individuato a una profondità di circa 50 metri, in arrivo sul posto da Sassari e Napoli sommozzatori speleo per la ricerca all’interno dell’imbarcazione affondata.