Olbia, vigile del fuoco picchiato da tre bodyguard al Red Valley

Spread the love

Il caposquadra aveva chiesto a un cantante di non sostare nell’area di fuga vicina al palco

Olbia. Aggredito dai bodyguard di un cantante che si è esibito nella serata di ieri, sabato 17 agosto, sul palco del Red Valley. Vittima un caposquadra dei vigili del fuoco di Olbia, che aveva appena chiesto al cantante, il rapper Diss Gacha, e ad alcuni suoi fan di non sostare nell’area di fuga della manifestazione, nei pressi del palco, per motivi di sicurezza.

Il cantante si sarebbe innanzitutto avvicinato in modo minaccioso al vigile del fuoco. Poi il caposquadra sarebbe stato circondato e picchiato dai tre bodyguard dell’artista, che si sono infine dileguati nel backstage. È intervenuta la polizia del commissariato di Olbia. I bodyguard, che non facevano parte della security ufficiale del Red Valley, saranno denunciati per lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale.