Scanno, turista romano di 40 anni si ribalta con la jeep, fa scendere la ragazza che era con lui, poi precipita in un burrone e muore

Turista romano muore durante un’escursione a Frattura, frazione del comune di Scanno, in provincia dell’Aquila, dove c’è il lago a forma di cuore. La vittima stava guidando un fuoristrada in compagnia di una ventenne quando il veicolo si è ribaltato, allora l’uomo – un turista di Albano Laziale (L.P.) – ha fatto scendere la passeggera e con grande precauzione, ha tentato un manovra piuttosto complessa per rientrare nel sentiero ma la Jeep è precipitata per circa seicento metri lungo un burrone e l’uomo è morto.

a ragazza, ache lei di Albano Laziale, ha riportato solo ferite lievi ed è stata subito soccorsa e trasportata all’ospedale di Sulmona. Le sue condizioni sono stabili, ma è in stato di choc per quanto accaduto. I due volevano dormire in tenda in montagna come capita spesso duranre le vacanze d’agosto.

Le operazioni di soccorso, coordinate dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco di Sulmona, sono state rese estremamente difficili dalle condizioni meteorologiche avverse. La fitta nebbia e il maltempo hanno complicato il recupero del corpo dell’uomo e del veicolo, costringendo i soccorritori, tra cui i volontari del soccorso alpino e speleologico, a lavorare con grande cautela per diverse ore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, che stanno conducendo le indagini, per chiarire le cause esatte dell’incidente.

IL MATTINO