VIDEO – Chiuso in auto sotto il sole, cane anziano salvato dai vigili del fuoco

I pompieri sono intervenuti in piazza Cittadella insieme alla Polizia Locale per far uscire l’animale dall’auto lasciata in sosta dal proprietario. In corso accertamenti

I vigili del fuoco hanno salvato un cane che era chiuso in auto sotto al sole. Probabilmente da ore, stando ad alcune testimonianze. L’intervento dei pompieri, insieme a una pattuglia della Polizia Locale, è avvenuto in piazza Cittadella intorno alle 16,30 di mercoledì 14 giugno, dopo che alcuni passanti hanno chiamato segnalando l’animale all’interno dell’abitacolo che era chiaramente in stato di grande difficoltà.

I vigili del fuoco hanno infranto un finestrino e hanno aperto la portiera della vettura, facendo scendere l’animale che – come testimoniato dalle nostre immagini realizzate sul posto – era stremato dal caldo. Si tratta di un esemplare anziano di Pastore Tedesco al quale, grazie anche ad alcuni commercianti del posto, è stata data subito dell’acqua e molte carezze.

Nel frattempo sono iniziati gli accertamenti ed è arrivato anche personale Aisa e un veterinario dell’Asl. Poco dopo è giunto anche il proprietario, un uomo milanese, che è stato identificato dagli agenti. Rischia ora una denuncia.

