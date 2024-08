Evento Luciano Virgili 2024: un successo della tradizione musicale

Spread the love

Ha avuto luogo a Roma, il 26 Maggio, la finale del Festival Canoro nazionale in omaggio a Luciano Virgili organizzato dall’Associazione Bunker Records. Hanno prentato la serata gli artisti Elena Presti e Simone Calomino. Accoglienza del Presidente dell’Associazione dei Veneti a Roma, Antonio Moretta che ha anche accolto, presso la loro sede, la manifestazione. “Soddisfazione per il gruppo di lavoro che ha contribuito al successo dell’Evento – ha sottolineato il Presidente della Bunk Records Marco Cavattoni – oltre ad un ringraziamento agli Sponsor e pronti a replicare con novità il prossimo anno nel 2025. I vincitori di quest’anno: per la Giuria Tecnica, Fathia Bacci con un Premio di 1.000 euro, da dedicare all’ambito musicale e per quella popolare Giorgia Paradisi. Hanno seguito la Comunicazione dell’Evento il giornale Il Faro di Valentina Tacchi con la redazione e la Mediterraneos Production con la trasmissione Gran Galà Italia di Gianni Gandi insieme a Stefano Mirabello.

Tra gli intervenuti: Roberto Berlini Vicepresidente della Bunker Records e giuria, Vanessa Rasna Piccinelli segreteria Br, youtuber, intro ed aperifestival Raffaella Kikka Jacopucci, aperifestival e social Maestro Claudia Peverini, consigliera BR e maestro accompagnatore Antonio De Cesare, proboviro BR e Flavia Jacovitti, Simone Calomino, artista e storico della musica. Tra i Professionisti presenti: sior Mirkaccio della Conventicola degli Ultramoderni, Valerio Augusto, Alessandro Mistretta, Elvira Paracini, Sebastiano Cannella, Edgarda Brigliadori, Gian Luca Libutti, Serena Pascucci dell’Associazione ADHD e La Voce dell’Essere che ha dato il suo contributo con il canto. Associazione Bunker Records: bunkerecordsroma@gmail.com – Tel. 334 2757719 www.lucianovirgili.it