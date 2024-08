Ecuador – A settembre Quito si mostrerà al mondo – L’intervista al Sindaco Pabel Muñóz López

Spread the love

GIRGIO G. BOTTARI

La capitale dell’Ecuador, che ospiterà a settembre 2024 il 53° Congresso Eucaristico Internazionale, è stata presentata lo scorso maggio a Roma. La redazione de IL FARO è stata invitata all’evento dall’estero, proprio per intervistare il sindaco di Quito.

“È una sfida, e anche un’ineguagliabile occasione – ha esordito Pabel Muñóz López nel discorso d’apertura – per mostrare la bellezza della nostra città e della sua provincia. Tra l’8 e il 15 settembre i riflettori saranno accesi sulla nostra capitale – ha evidenziato il Sindaco – e convergeranno a Quito almeno 1.500 persone di 135 delegazioni mondiali. Noi stiamo lavorando per cogliere questa opportunità”.

Quali argomenti affronterà nell’incontro con Papa Francesco in Vaticano?

Il Papa parteciperà al 53° Congresso Eucaristico Internazionale di Quito, e darà così il sigillo papale al Congresso, con il programma incentrato sul tema Fraternità per sanare il mondo, scelto da lui stesso. Oggi ci sono guerre e una forte polarizzazione politica in vaste zone del mondo; il tema di sanare i conflitti, come quelli tra Russia e Ucraina, tra Israele e Palestina, ed altri, attraverso la fratellanza tra i popoli è fondamentale. Sono molto contento che il Papa con la sua presenza potrà stimolarne la riflessione.

L’Italia e l’Ecuador sono accomunati da una grande tradizione cattolica, come la Compagnia di Gesù, da cui proviene il Papa…

La Chiesa Cattolica è molto radicata a Quito, e tra le grandi opere di Quito vasta è l’eredità culturale ed architettonica religiosa dei Gesuiti e dei Salesiani. Il nostro centro storico è conosciuto per essere il meglio conservato dell’America Latina. Quito è stata la prima città dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, nel 1978, insieme a Cracovia.

Un altro pilastro culturale di Quito e dell’Ecuador è la gastronomia…

Tutti i Paesi dell’America Latina hanno grandi tradizioni gastronomiche, basate su prodotti della terra e del mare, che si stanno diffondendo anche nei paesi europei. La cucina ecuadoregna è forse meno conosciuta di quella peruviana, ma non meno importante. Tra i prodotti ittici sono rilevanti soprattutto i gamberi, di cui l’Ecuador è il maggior esportatore del mondo, e il tonno. Tra i prodotti della terra, a Quito come in tutto l’Ecuador, c’è una vasta disponibilità di frutta, da consumarsi fresca o come succhi di frutta.

Possiamo creare sinergie con il nostro giornale nella promozione del turismo…

Sicuramente, anche perché Quito consente di sperimentare climi e panorami naturali diversi. Una delle maggiori attrattive dell’Ecuador è la natura, con grande indice di biodiversità, e ben sette riserve della biosfera, tra cui il Chocó Andino, raggiungibile in poco tempo da Quito.

Oggi sono qui con noi Operatori Turistici e i referenti di Quito Turismo, che potranno illustrare le varie forme di viaggio, e per organizzare viaggi singoli o di gruppo.