Scuola – Stop da Settembre ai Cellulari in classe – Torna il diario cartaceo per segnare i compiti a casa

Spread the love

ALESSANDRO GIAN MARIA FERRI

A partire dall’anno scolastico 2024/2025, i cellulari saranno banditi dalle classi delle scuole dell’infanzia fino alla terza media, anche per le attività educative e didattiche ad eccezione di casi di disabilità o con disturbi specifici. La preoccupazione per l’impatto negativo che l’uso eccessivo dei cellulari può avere sul naturale sviluppo cognitivo e sull’attenzione dei ragazzi ha portato alla decisione annunciata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato dal Ministro Giuseppe Valditara, attraverso una circolare. Consentiti invece pc e tablet, ma sotto la guida dei docenti. Studi internazionali hanno infatti dimostrato che l’uso del cellulare in classe, anche a scopo educativo, può incidere negativamente sul livello degli apprendimenti degli alunni. Recenti analisi, inoltre, hanno dimostrato un aumento preoccupante anche in Italia di minori affetti dalla sindrome dell’Hikikomori, ossia il fenomeno dell’isolamento sociale volontario che comporta il ritiro dei giovani nel chiuso delle proprie case rinunciando ai rapporti con il mondo esterno. Ecco il caro diario cartaceo che ritornerà a colorarsi!.