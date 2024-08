Flash News dall’Europa

Spread the love

MATTEO MARTINELLI

L’Europa Cresce: Al via i primi negoziati per l’adesione della Repubblica Moldova. Questo passo significativo segna l’inizio di un percorso che vedrà la Moldova impegnata in colloqui su temi specifici per conformarsi agli standard europei. L’UE ha ribadito il suo sostegno alla Moldova, particolarmente in un momento di grandi sfide legate alla guerra della Russia in Ucraina. Parallelamente, sono ufficialmente iniziati i colloqui anche per l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea.

Innovazione in AI: Premi alle PMI europee La Large AI Grand Challenge ha annunciato i vincitori, premiando quattro start-up innovative nel campo dell’intelligenza artificiale. Queste aziende condivideranno un premio di ben 1 milione di euro risorse fondamentali per sviluppare modelli di IA all’avanguardia e concorrere con aziende d’oltreoceano.

13 miliardi di euro per progetti di sviluppo in Europa La Banca Europea per gli Investimenti ha approvato finanziamenti per 12,8 miliardi di euro destinati a progetti nei settori dei trasporti, dell’energia e delle imprese. Questi fondi contribuiranno a migliorare i trasporti sostenibili, aumentare l’uso di energie rinnovabili, costruire nuovi alloggi per studenti e potenziare la protezione contro terremoti e inondazioni. Le imprese europee potranno inoltre beneficiare di questi investimenti per espandersi e innovare.

Nuova legge UE per la tutela dell’ambiente L’Unione Europea ha approvato una legge sul ripristino della natura che mira a restaurare almeno il 20% delle zone terrestri e marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi deteriorati entro il 2050. Questa normativa è un passo cruciale per ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici e mitigare gli effetti dei disastri naturali, contribuendo a preservare la biodiversità del continente.