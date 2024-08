Incendio a Roma, bruciano rifiuti e baracche a Cinecittà: fumo nero nel quartiere

Spread the love

Roma est brucia ancora. Nuovo incendio nella zona di Cinecittà, questa volta a bruciare sono state baracche, sterpaglie e dei rifiuti. Sul posto, intorno alle 14:45, due partenze dei vigili del fuoco, due 2 autobotti e tre pickup della protezione civile. Le fiamme scoppiate all’altezza del civico 259 di viale Antonio Ciamarra hanno generato una nube nera alta in cielo.

Secondo quanto appreso dai pompieri di via Genova, le fiamme sarebbero partite proprio da una baracca e poi sono state alimentate dal vento. Nessuno sarebbe rimasto ferito. In tanti, residenti e curiosi, si sono però fermati in strada e scattare immagini del rogo. Il quadrante est della città era già stato coinvolto di recente, dal maxi rogo scoppiato nella zona del ‘pratone’ di Torre Spaccata.

