VIDEO – Grosso un incendio in un condominio con noti “problemi di sicurezza” nella zona est di Londra.

Spread the love

Due persone sono state trasportate in ospedale e più di 100 sono state evacuate a seguito di un incendio in un condominio con noti “problemi di sicurezza” nella zona est di Londra.

La London Fire Brigade (LFB) ha dichiarato che oltre 200 vigili del fuoco sono stati coinvolti nel “grave incidente”, mentre sono in corso le operazioni di ricerca, dopo l’incendio divampato in un edificio ad uso misto in Freshwater Road, Dagenham.

Inizialmente si è potuto vedere un denso fumo nero uscire dall’edificio, con fiamme che divampavano. Alle persone che vivono nelle vicinanze è stato detto di tenere finestre e porte chiuse.

La causa dell’incendio non è ancora nota, ha affermato LFB.