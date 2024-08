Schianto sulla strada del mare, il padre muore, gravi le figlie

Spread the love

OCCHIOBELLO Una giornata di vacanza si è trasformata in tragedia per una famiglia di Santa Maria Maddalena di Occhiobello, probabilmente diretta ai lidi ferraresi per trascorrere una domenica in spiaggia. Ieri mattina, sulla strada provinciale 54 per Volano nel territorio del Comune di Codigoro (Ferrara), l’auto su cui viaggiavano padre, madre e le due figlie è uscita di strada verso le 11.30 al km 6 della strada provinciale 54 ed è finita nella scarpata. Lo schianto è stato devastante, l’auto è letteralmente esplosa. Alla guida c’era il padre, Giancarlo Baruffaldi, che ha perso la vita quasi sul colpo. Aveva 49 anni e lavorava come idraulico. In gravi condizioni la moglie, 45 anni, che è stata portata all’ospedale Sant’Anna di Cona mentre le figlie, 14 e 17 anni, sono state trasportate in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena. Le loro condizioni sono gravissime.

