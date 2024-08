Discariche e accampamenti dietro l’estate degli incendi a Roma. L’affondo del comandante dei vigili del fuoco

Spread the love

Adriano De Acutis, capo dei vigili del fuoco di Roma, ha sottolineato in una intervista al Corriere della Sera come gli ultimi due maxi roghi, quello di Monte Mario e di Torre Spaccata, non abbiano una origine dolosa

Gli incendi di Monte Mario e di Torre Spaccata non hanno una origine dolosa, ma la mano dell’uomo, dietro quei roghi, ci sarebbe ugualmente. Terreni incolti, accampamenti e discariche, infatti, avrebbero accelerato le fiamme. È questo lo scenario secondo Adriano De Acutis, capo dei vigili del fuoco di Roma. In una intervista al Corriere della Sera ha voluto fare il punto sull’estate dei roghi romani. Parole in un certo senso dure che testimoniano ancora una volta come le favelas nelle aree verdi, i cumuli di rifiuti e le aree già oggetto di incendi – come abbiamo raccontato in questo articolo – sono degli acceleranti perfetti per le fiamme. Aree di fatto abbandonate all’incuria

