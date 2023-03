il CSV Maurizio Micarelli lascia il servizio a Montelanico

Spread the love

colleghi di Montelanico o salutano con tanto affetto

Un caro saluto al CSV Maurizio Micarelli del Distaccamento Volontario di Montelanico del Comando Roma che in data 02/03/20023 lascia il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per raggiunto limite d’età, il suo impegno nell’indossare la divisa con ONORE,DOVERE e RISPETTO per tutti gl’anni di servizio è stato un esempio a tutti noi ,la sua professionalità come vigile prima e come caposquadra dopo resterà sempre nei nostri cuori la puntualità sul servizio che ci mancherà. Non sarà un’addio ma solo un semplice saluto

Il Comandante di Roma Ing. Alessandro Paola rivolge un pensiero : “Auguri personali anche da parte mia e un ringraziamento per quanto ha fatto in servizio volontario”