VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

COSTERMANO (VR), Sono in corso, dalle 12 di martedì 27 agosto, le ricerche di un uomo di 44 anni scomparso a Costermano (VR) e di cui si sono perse le tracce 5 giorni fa, dopo essersi allontanato da una comunità dove lavorava.

Scattato il piano di ricerche delle persone scomparse attivato dalla Prefettura, sono impegnate sul campo la squadra dei vigili del fuoco di Bardolino, le unità cinofile, gli esperti in topografia applicata al soccorso con l’Unità di Comando Locale e in sorvolo dall’alto, al’elicottero del reparto volo di Venezia.

Sul posto i carabinieri per le attività di indagine di competenza.