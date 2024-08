Vigile del fuoco cade mentre rimuove un nido di vespe su una casa a Sarnonico

Spread the love

TRENTO. Infortunio, ieri, per un vigile del fuoco volontario in val di Non. È accaduto nel territorio di Sarnonico, verso le 19.30: il pompiere era intervenuto in località Seio per rimuovere un nido di vespe sul tetto di un’abitazione.

Mentre era intento nell’operazione ha perso l’equilibrio ed è precipitato per circa tre metri.

Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati il personale sanitario con l’ambulanza e l’elicottero di Trentino Emergenza, oltre ai carabinieri di Cles. Dopo essere stato stabilizzato sul posto, il ferito è stato trasferito in codice rosso al’ospedale Santa Chiara di Trento.

Secondo le prime informazioni, il vigile del fuoco, per fortuna, non avrebbe riportato lesioni gravi.

