Latina: Incendio in un deposito attrezzi. intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco di Latina sono intervenuti, nel Capoluogo in via piccarello, per un incendio ad un deposito attrezzi all’interno di una pertinenza privata.

Nonostante l’immediato intervento del personale vf, la struttura di circa 30 mq adiacente l’abitazione, è andata distrutta. Le fiamme fortunatamente non hanno toccato l’abitazione.

Sul posto il personale vf con tre automezzi, La Polizia di stato e il personale del 118.

