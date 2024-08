Roma, incendio in via Monte Carnevale: fiamme e fumo nell’area ovest della città. «Tenere finestre chiuse»

Spread the love

Un vasto incendio di sterpaglie in un campo è divampato intorno alle 14:00 in via Monte Carnevale a sud ovest di Roma.

Il fumo e la fuliggine Trasportati dal vento hanno raggiunto anche zone centrali della citta’, da Testaccio a piazza della Repubblica. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Roma, i mezzi aerei del Centro Operativo Aereo Unificato (Dipartimento della Protezione Civile), le pattuglie della Polizia Locale, le squadre dei volontari della Protezione Civile e del Servizio Giardini di Roma Capitale per il supporto allo spegnimento.

LEGGO.IT