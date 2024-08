VIDEO – Incidente a Cavernago, schianto tra due auto lungo la Soncinese: due feriti gravissimi

Spread the love

Due auto, una Audi A5 e una Evoque Range Rover, si sono schiantate frontalmente. Gli automobilisti, rimasti incastrati tra le lamiere, sono stati liberati dai vigili del fuoco che hanno dovuto usare cesoie e divaricatori.

Il 31enne che si trovava al volante dell’Audi è stato trasportato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre la 39enne al volante della Range Rover è stata trasportata sempre in codice rosso in elicottero al Niguarda di Milano.

Sul posto, oltre i soccorsi, la polizia stradale di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica e le cause. Al momento, di certo c’è che l’impatto è stato frontale e violento: la parte anteriore di entrambe le vetture è andata completamente distrutta. Non solo, la Range Rover è finita nel campo a lato della carreggiata e l’Audi, rimasta sulla strada, a diversi metri di distanza. Incidente a Cavernago, schianto tra due auto lungo la Soncinese: due feriti gravissimi (ilgiorno.it)