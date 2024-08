Raid nella società di noleggi nel Napoletano: 3 autocarri rubati e appiccato incendio

Spread the love

re autocarri rubati, un’auto e un rimorchio incendiati. È il bilancio del raid che si è consumato nella notte scorsa ai danni della società “Ima Noleggi”, con sede a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Sono in corso indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili e per rintracciare i veicoli portati via. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella della ritorsione attribuibile al racket….

Il rogo, stando ai primi accertamenti, sarebbe doloso: ignoti avrebbero quindi superato il cancello e avrebbero appiccato le fiamme all’automobile e al rimorchio. E avrebbero portato via i tre autocarri, probabilmente spostandoli in una rimessa o un capannone nelle vicinanze.

