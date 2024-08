VIDEO – Colle Sant’Angelo in fiamme da settimane. «Si tratta di un incendio sotterraneo»

Spread the love

L’innesco è stato causato dalla caduta di un fulmine poco prima della metà del mese di agosto che ha interessato la parte alta della zona Valfrancesca, irraggiungibile con mezzi via terra

Colle Sant’Angelo a Sora continua a bruciare da settimane. Dai vigili del fuoco e dalla protezione civile è stato descritto come un incendio sotterraneo. L’innesco è stato causato dalla caduta di un fulmine poco prima della metà del mese di agosto che ha interessato la parte alta della zona Valfrancesca, irraggiungibile con mezzi via terra.

I lanci dei canadair e degli elicotteri stanno caratterizzando quotidianamente il colle. Diverse persone via social stanno dubitando sulle cause dell’incendio e delle continue riprese; si ipotizza che ci sia la mano dell’uomo. In un video, girato dai vigili del fuoco abruzzesi e presente sui canali ufficiali del corpo istituzionale, si evince il comportamento dell’incendio sotterraneo. L’incendio nel video riguarda il monte Pettino nel 2020. Un incendio prevalentemente sotterraneo con la combustione di radici che riprende anche dopo giorni. Stessa tipologia della situazione che si sta verificando a Sora, sul colle Sant’Angelo.