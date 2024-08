VIDEO – Apocalisse in Brasile! Un incendio senza precedenti ha inghiottito San Paolo!

Spread the love

L’intero stato è in fiamme! 645 incendi infuriano contemporaneamente a San Paolo, in Brasile.



Gli incendi stanno trasformando il giorno in notte, allarmando i residenti e sollevando preoccupazioni nella regione di Ribeirão Preto.

Chiunque viva o passi per le città di Ribeirão Preto è testimone di una scena impressionante e allo stesso tempo terrificante.

Numerosi incendi nelle piantagioni di canna da zucchero oscurano i cieli, spaventando guidatori e residenti.

La città ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del rischio di incendi causati dalla bassa umidità e dal caldo intenso che dilagano nello stato di San Paolo.

Inoltre, le autorità hanno riferito di aver spento almeno due grandi incendi nelle aree boschive del comune.

La polvere è un altro fattore che peggiora la situazione, mentre l’avvicinarsi di un fronte freddo ha portato venti fino a 70 km/h, alimentando ulteriormente la diffusione degli incendi.