VIDEO – I vigili del fuoco palestinesi a Hebron, in Cisgiordania, domano l’incendio in una casa distrutta dal raid israeliano

(LaPresse) Un raid israeliano su Hebron, in Cisgiordania, ha causato il crollo di una casa. I Vigili del Fuoco palestinesi sono subito intervenuti per spegnere l’incendio che si è sprigionato dopo l’attacco. Intanto Israele ha chiuso gli ingressi alla città dopo un tentativo di attentato con autobomba da parte di un militante la sera di venerdì 30 agosto.

L’esercito israeliano ha dichiarato sabato mattina che c’è stato un tentativo di attentato con un’autobomba da parte di un militante nei pressi di un insediamento israeliano in Cisgiordania. L’attacco è avvenuto nei pressi di Karmei Tzur, dove il veicolo è esploso in una stazione di servizio all’incrocio di Gush Etzion. Le forze israeliane hanno ucciso un presunto militante e, in seguito hanno arrestato, sei palestinesi ritenuti coinvolti nell’attentato. L’Idf ha dichiarato che ingenti forze di sicurezza sono state inviate nella zona alla ricerca di altri aggressori.