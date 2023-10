Incendi boschivi in Calabria: Vigili del fuoco al lavoro senza sosta

Spread the love

n Calabria, i vigili del fuoco continuano la loro lotta senza tregua contro gli incendi boschivi, proteggendo vite umane e patrimonio forestale. In una sola giornata, sono stati effettuati circa 100 interventi per incendi di vegetazione in varie province, tra cui Vibo Valentia, Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro. Attualmente, ci sono ancora 8 interventi in corso nella provincia di Vibo Valentia, con particolare criticità a Briatico.

Nella provincia di Reggio Calabria, sono in corso 10 interventi, con situazioni impegnative a Motta S.Giovanni e Paterniti. Nel comune di Montalto Uffugo, provincia di Cosenza, i vigili del fuoco hanno anche soccorso un uomo novantenne caduto durante un incendio, fornendo il primo soccorso in attesa dell’arrivo del personale medico. Nella provincia di Catanzaro, ci sono attualmente 7 incendi di vegetazione in corso. Le squadre dei vigili del fuoco sono state potenziate per affrontare questa emergenza, e ci sono ancora circa 50 interventi in coda.