Parigi (FRA), Alessia Scortechini è bronzo nel nuoto nella specialità 100 stile libero S10 ai Giochi Paralimpici

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

L’atleta in prova Alessia Scortechini, entrata a far parte della famiglia del G.S. VV.F. Fiamme Rosse lo scorso primo agosto, regala ai Vigili del Fuoco la prima medaglia internazionale nel mondo Paralimpico.

Dopo l’amaro quarto posto nei 50 stile libero S10 per soli 8 centesimi di secondo nel giorno di apertura delle competizioni, l’azzurra conquista la medaglia di bronzo nei 100 stile libero S10 davanti a un pubblico di oltre 15000 persone presente alla “Défense Arena” di Parigi.

L’atleta delle Fiamme Rosse nuota un primo 50 velocissimo, virando al 1° posto in 29”05, con il miglior tempo di reazione dal blocchetto di partenza (0”64), per poi tenere al meglio nella vasca di ritorno, parte di gara per lei più complessa. Il tempo finale di 1’01”02 le consente di mettersi al collo il bronzo, nonché di stabilire per 22 centesimi il nuovo record italiano della distanza che già le apparteneva. Oro per la beniamina di casa, la francese Emeline Pierre, capace di rimontare nei secondi 50 metri e chiudere davanti perfino alla campionessa paralimpica in carica, Aurélie Rivard (Canada).

Per la portacolori di Vigili del Fuoco è la prima medaglia individuale ai Giochi dopo l’oro in staffetta conquistato a Tokyo 2021.

Per Alessia le Paralimpiadi non finiscono qui; sarà nuovamente in gara domani 3 settembre nei 100 farfalla S10 dove proverà a regalare all’Italia qualche altra grande emozione.

Si conclude, invece, l’avventura paralimpica per Marco Frank, atleta tesserato con il G.S. VV.F. “F. Ravalico” di Trieste, che nel pararowing ottiene un lusinghiero sesto posto nella finale del quattro con PR3 misto, nonostante la poca esperienza internazionale maturata dall’armo azzurro.