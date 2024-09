VIDEO – Il fuoco devasta la foresta amazzonica nazionale di Brasilia

Spread the love

BRASILIA, Brasile: I vigili del fuoco sono riusciti a contenere gran parte del massiccio incendio che ha imperversato per due giorni, distruggendo il 20% della Foresta Nazionale di Brasilia, un’area di conservazione chiave che fornisce il 70% dell’acqua dolce della capitale brasiliana.



L’incendio, scoppiato durante il picco della stagione secca, si è diffuso rapidamente a causa della vegetazione secca e delle alte temperature, ricoprendo la città di fumo.



Le autorità sospettano che la causa sia un incendio doloso, anche se stanno ancora indagando se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente. “Abbiamo spento tre dei quattro incendi”, ha detto Fabio dos Santos Miranda, direttore forestale, che ha notato che tre sospetti sono stati visti nella zona in cui è iniziato l’incendio. Continuano gli sforzi per evitare che le fiamme raggiungano i frutteti vicini.



L’incendio arriva in un contesto di siccità record in Amazzonia, aggravato dal cambiamento climatico e dalle politiche di deforestazione sotto l’ex presidente Jair Bolsonaro. L’indebolimento della stagione delle piogge ha reso la regione più vulnerabile agli incendi, con agosto che ha registrato i livelli di incendi più alti dal 2010.

https://wenewsenglish.pk/firefighters-battle-wildfire-devastating-brasilias-national-forest