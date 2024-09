Vigili del fuoco Sicilia, si insedia il nuovo Direttore Regionale Agatino Carrolo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del primo settembre, si è insediato il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, l’ing Agatino Carrolo. Queste le sue parole:

“Nell’assumere le funzioni di Direttore regionale dei Vigili del Fuoco in

questa terra ricca di tradizioni storiche e culturali desidero rivolgere un sentito

e cordiale saluto alle autorità civili, militari e religiose, alle forze politiche,

economiche e sociali , agli ordini professionali , a tutte le associazioni, agli organi

di informazione.

A tutti cercherò di assicurare il mio impegno e la disponibilità più completa

nel pieno rispetto del ruolo istituzionale.

Sono certo che attraverso l’impegno concorde e solidale di tutte le

componenti sociali ed istituzionali sarà possibile affrontare i problemi che si

presenteranno individuando al momento le soluzioni più efficaci.

Grazie a questa collaborazione sarà possibile, ne sono convinto, perseguire

standard di sicurezza sempre più elevati per la Regione Sicilia e per i siciliani.”



Agatino Carrolo