Soccorso un pescatore subacqueo a Parghelia

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Ricadi, sono intervenuti a Parghelia località La Pizzuta per soccorrere una persona infortunata.

Un ragazzo, in attività di pesca subacquea, si è trafitto accidentalmente il piede con la fiocina del fucile in una località accessibile solamente via mare.

Grazie all’azione coordinata i Vigili del Fuoco, con l’ausilio del gommone della Guardia Costiera, sono riusciti a raggiungere l’infortunato e dopo aver tagliato la fiocina lo hanno trasportato a riva dove è stato consegnato ai sanitari del 118 per le cure necessarie.