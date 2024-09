Spread the love

IVigili del fuoco di Perugia sono intervenuti ieri sera per domare un incendio divampato in Strada Sant’Orfeto, nei pressi di una cava dismessa.

Le fiamme hanno interessato principalmente un locale prefabbricato adiacente a una bascula e una porzione limitata della vegetazione circostante. Sul posto sono intervenute due squadre della sede centrale di Perugia, equipaggiate con un’autopompa, una campagnola e un’autobotte.

Grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto e domato nel giro di circa un’ora e mezza. Al momento sono in corso le indagini per determinare le cause che hanno originato l’incendio.

Incendio nella cava dismessa, intervento dei Vigili del fuoco (perugiatoday.it)