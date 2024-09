Incidente tra due auto, a prestare i primi soccorsi ai feriti è un pompiere fuori servizio

Spread the love

BARBARANO MOSSANO (VICENZA) – Alle 10:15 di oggi, giovedì 12 settembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Riviera Berica all’incrocio tra via Pila e via Ponte a Barbarano Mossano per un incidente tra due auto: due feriti.

A prestare i primi soccorsi un vigile del fuoco libero da servizio, che ha provveduto ad assistere i due feriti all’interno della Fiat Punto fino all’arrivo dei colleghi della squadra del distaccamento di Lonigo e del personale sanitario del Suem.

IL GAZZETTINO