VIDEO – Incendio di un autocarro frigorifero

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MACERATA – Alle ore 9:10 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bramante per un incendio che ha interessato un autocarro frigorifero. La squadra di Macerata ha estinto le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e ha messo in sicurezza il veicolo evitando ulteriori pericoli. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, incaricata di gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Dal Comando di Macerata.