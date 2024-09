VIDEO – Campi Bisenzio, ex fabbrica tessile a fuoco: le impressionanti immagini dell’incendio

Spread the love

Un furioso incendio ha completamente distrutto il capannone di un’impresa tessile in via Einstein, a Campi Bisenzio. Le fiamme, visibili a distanza, si sono sprigionate attorno alle 22,30 nella strada a poche centinaia di metri da I Gigli e UCI Cinema. Sul posto sono giunti in massa i vigili del fuoco dei comandi provinciali di Prato e di Firenze e le ambulanze inviate a titolo precauzionale dal 118.

Dalle prime informazioni assunte sembra che ad essere interessata dal rogo sia stato un capannone attualmente in disuso. Troppo presto per avanzare ipotesi sulle cause dell’incendio; adesso la priorità dei vigili del fuoco è limitare i danni ed evitarne ad altri capannoni vicini.

