 Grave incidente d’autobus in Egitto, 9 italiani sono tra i 46 feriti. L’incidente è avvenuto tra Suez e Il Cairo.

Un autobus turistico si è ribaltato su un’autostrada tra Suez e Il Cairo, in Egitto, causando 46 feriti, tra cui 9 cittadini italiani. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino, quando il mezzo, che trasportava turisti di diverse nazionalità, ha perso il controllo per cause ancora da accertare. Le autorità locali hanno subito avviato un’indagine per chiarire le circostanze del ribaltamento.

I feriti sono stati prontamente trasportati all’ospedale principale di Suez, dove il personale medico è stato mobilitato in uno stato d’emergenza. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri sembra essere in condizioni critiche, come confermato dal ministro della Salute egiziano Khaled Abdel-Ghaffar. I 9 italiani feriti, insieme agli altri turisti coinvolti, sono stati sottoposti a cure immediate.

