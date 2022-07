“Mancano mezzi e personale, impossibile assicurare il soccorso”: la lettera dei vigili del fuoco – lettera indirizzata al sindaco di Roma e al presidente della Regione Lazio

Spread the love

Una lettera a Nicola Zingaretti e Roberto Gualtieri per chiedere un incremento di mezzi e di organico. I vigili del fuoco di Roma della Cgil hanno scritto al presidente della Regione Lazio e al sindaco di Roma per spiegare le difficoltà incontrate dai pompieri soprattutto in questo periodo dove gli incendi si susseguono numerosi giorno dopo giorno. Una lettera che, numeri alla mano, esordisce dicendo che “in queste condizioni i vigili del fuoco non riescono più ad assicurare il soccorso a Roma ed ai suoi 121 comuni dell’ara Metropolitana”.

“Il dispositivo di soccorso tuttora in atto risale a 20 anni fa e prevede meno di 1400 operatori divisi in 4 turni che rispondono alle chiamate di tutta la Città Metropolitana – continua la lettera – Un territorio vastissimo che comprende due aeroporti internazionali e il porto di Civitavecchia con il maggior traffico crocieristico del Paese, oltre le sedi istituzionali e diplomatiche di tutti i Paesi”.

“Questo oggi viene fronteggiato, al netto delle carenze organiche strutturali ed alle assenze per il diritto alle ferie o di personale assente per infortunio o patologie correlate al servizio, da circa 200 operatori in turni di dodici ore, che assicurano il soccorso tecnico urgente del territorio romano”.