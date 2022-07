Bloccato in Grignetta nel Canale Porta: salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

PRIMALECCO.IT – urly.it/3pdwc

Ennesimo intervento dei soccorritori sulle montagne lecchesi ed in particolare in Grigna Meridionale dove solo pochi giorni fa, domenica 10 luglio 2022 sono stati diversi gli escursionisti che sono stati tratti in salvo. E’ successo anche oggi dove un appassionato di montagna è rimasto bloccato in Grignetta, e precisamente nel Canale Porta.

La richiesta di aiuto con la mobilitazione dei soccorritori è scattata nella tarda mattinata di oggi. L’uomo stava effettuando l’ascesa della Grignetta in solitaria quando, come dimostrano le foto, si è ritrovato in un punto a dir poco impervio.

Incapace di proseguire o di tornare sui propri passi l’uomo ha chiesto aiuto. Quindi sono stati mobilitati i Vigili del fuoco. Ad alzarsi in volo da Malpensa è stato l’elicottero Drago. Il personale dei pompieri a bordo del velivolo ha raggiunto la Grignetta e ha individuato il malcapitato che è stato messo in sicurezza e quindi verricellato a bordo dell’elicottero

L’uomo è stato poi trasportato in un luogo sicuro. Spavento a parte era in buone condizioni tato che non si è reso necessario il trasporto in ospedale.