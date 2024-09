Genova, gli atleti dei Vigili del fuoco Arianna Noseda e Marco Frank conquistano la medaglia di bronzo ai World Rowing Beach Sprint Finals

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

L’equipaggio del doppio PR3 misto, formato da Arianna Noseda, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, e da Marco Frank, atleta paralimpico del G.S. VV.F. “F. Ravalico” di Trieste, ha conquistato la medaglia di bronzo in occasione del World Rowing Beach Sprint Finals che si è svolto a Genova dal 13 al 15 settembre.

L’equipaggio azzurro, dopo aver superato agevolmente ai quarti il Perù, si è dovuto arrendere in semifinale al fortissimo armo degli Stati Uniti. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, ha avuto la meglio sulla squadra dell’Australia conquistando così il terzo gradino del podio.

Al di là del già significativo risultato agonistico, va sottolineato il valore sociale di questa competizione fortemente voluta dalla federazione mondiale Worldrowing; l’equipaggio di doppio PR3, infatti, è composto da un atleta paralimpico (ricordiamo che Marco Frank è reduce dal sesto posto alle recenti Paralimpiadi di Parigi) e da un atleta normodotato.

Per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco questo brillante risultato rappresenta la perfetta sintesi delle proprie missioni istituzionali: garantire sicurezza ai cittadini, promuovere l’attività sportiva tra il proprio personale e volgere una particolare attenzione alle categorie più fragili della nostra società.