Minibus finisce contro il guard-rail e si ribalta: in azione i soccorsi e vigili del fuoco, otto persone ferite

BOLZANO. Momenti di paura nelle prime ore di questa mattina sulla strada statale della Pusteria, a San Sigismondo, dove un minibus con a bordo diverse persone è finito contro il guard-rail e si è rovesciato.

L’allarme è scattato poco prima delle 5 quando, per cause ancora non chiare, il conducente ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro le barriere stradali con il minibus che, nella successiva carambola, si è ribaltato su un lato.

Dopo la chiamata d’emergenza, sul posto sono intervenuti i soccorritori: il bilancio totale è di otto feriti fortunatamente non gravi, che dopo le prime cure ricevute sul posto sono stati trasportati all’ospedale di Brunico.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco – che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino della carreggiata – e i carabinieri per i rilievi e le indagini sulla dinamica dell’incidente.

