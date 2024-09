VIDEO – Apocalisse in Europa! Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Romania stanno annegando

Spread the love

La tempesta Boris infuria nell’Europa orientale e centrale La tempesta, giunta al secondo giorno, ha provocato inondazioni, venti insolitamente forti e piogge torrenziali in aree di Austria, Ungheria, Slovacchia, Romania, Polonia e Repubblica Ceca.

Le forti piogge hanno iniziato a colpire l’Europa centrale venerdì con l’arrivo del sistema di bassa pressione in lento movimento, e si prevede che persisteranno per giorni. La tempesta Boris ha portato un mese di pioggia in sole 24 ore su ampie zone di Polonia, Romania, Austria, Repubblica Ceca e Ungheria, insieme a forti venti.

Sabato il presidente rumeno ha riconosciuto che stavano barcollando sotto gli effetti del crescente impatto della crisi climatica. “Stiamo di nuovo affrontando gli effetti del cambiamento climatico, che è sempre più presente nel continente europeo, con conseguenze drammatiche”, ha affermato. Sabato le autorità hanno affermato che i dati sulle precipitazioni delle ultime 24 ore sono stati i più pesanti degli ultimi 100 anni. In Polonia e nella Repubblica Ceca, i fiumi hanno rotto gli argini e diverse aree sono state sommerse dall’acqua. Nella contea di Klodzko, nella Polonia sud-occidentale, sono state evacuate 1.600 persone.

Diversi comuni sono stati colpiti dalle inondazioni dopo che i fiumi hanno raggiunto livelli record dopo giorni di forti piogge. Nella Polonia meridionale, le autorità hanno emesso ordini di evacuazione per le case a Glucholazy, una città storica vicino al confine ceco, dopo che il fiume Biala Glicholaska si è alzato di due metri (6,5 piedi) durante la notte di sabato. Più di 100.000 vigili del fuoco sono stati dispiegati nella Repubblica Ceca poiché le autorità hanno ricevuto quasi 2.900 segnalazioni di incidenti venerdì, per lo più relative ad alberi caduti e inondazioni.

Quasi 50.000 case hanno segnalato interruzioni di corrente sabato. Mentre la vicina Slovacchia ha ordinato lo stato di emergenza nella capitale, Bratislava, l’Austria è stata colpita da forti piogge, che hanno causato l’ingrossamento dei fiumi. Anche parti degli stati meridionali e orientali della Germania sono allagate, con allerte in atto per i fiumi nello stato della Sassonia. Si prevede che le forti piogge continueranno almeno fino a lunedì nella Repubblica Ceca e in Polonia.

