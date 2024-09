VIDEO – Incendio al cementificio di Isola delle Femmine – densa nube nera di fumo invade anche l’autostrada

Spread the love

Incendio nel cementificio di Isola delle Femmine. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20 di ieri nello stabilimento industriale dell’Italcementi che si trova in via delle Cementerie, non lontano dallo svincolo autostradale della Palermo-Mazara che porta proprio a Isola. A lanciare l’allarme, oltre ai lavoratori, sono stati diversi automobilisti che hanno visto una densa colonna di fumo alzarsi in cielo e invadere le carreggiate.

Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, le fiamme sono partite da un rullo che viene utilizzato per trasportare i materiali da lavorare e collegare il magazzino con l’area di macinazione. A sprigionare il fumo nero sarebbe stata la combustione del nastro in gomma. In prima battuta i lavoratori stessi avrebbero provato a spegnere il fuoco, salvo poi arrendersi e chiamare i vigili del fuoco arrivati con tre squadre.

Nel cementificio è intervenuto anche il sindaco Orazio Nevoloso, allertato dai vertici dell’azienda, che ha monitorato le operazioni di spegnimento. “Mi sono recato sui luoghi per verificare eventuali rischi per i lavoratori e la popolazione ma fortunatamente si è bruciato solo il nastro”. La prima preoccupazione delle squadre antincendio è stata quella di evitare che le fiamme si propagassero al nastro che passa sopra l’autostrada A29.

