VIDEO – Esplosione in uno stabilimento chimico a La Porte, Texas

Notizie in diretta dal Texas

Un enorme incendio in un oleodotto a La Porte, in Texas, un sobborgo di Houston, è andato fuori controllo per oltre due ore, sparando in aria un gigantesco pennacchio di fuoco e costringendo l’evacuazione nel circostante quartiere di Brookglen. L’incendio, iniziato alle 9:55 ora locale, ha provocato incendi d’erba e danneggiato le case della zona. I vigili del fuoco stanno domando le fiamme e stanno versando acqua sulle proprietà adiacenti per evitare ulteriori danni

La causa dell’incendio resta al momento sconosciuta. Quasi 4.700 clienti nella contea di Harris sono rimasti senza elettricità a causa dell’incidente. CenterPoint Energy, mentre monitorava la situazione, ha dichiarato che l’incendio non è correlato alle loro operazioni o apparecchiature per il gas naturale. Le autorità stanno esortando i residenti a evitare l’area e a seguire gli ordini di evacuazione finché l’incendio non sarà sotto controllo.