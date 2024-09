VIDEO – Spaventoso incidente in Formula 2 a Baku: auto ferma in griglia, la partenza diventa un disastro

Spread the love

La seconda gara del weekend in Formula 2 a Baku è cominciata con momenti di puro terrore: al momento della partenza della Feature Race tre piloti sono rimasti coinvolti in un maxi incidente a causa di una vettura che è rimasta ferma in griglia e che ha causato una serie di gravi tamponamenti a catena. Inevitabile il contatto con la monoposto che si è praticamente disintegrata, anche se fortunatamente nessuno dei piloti coinvolti ha subito conseguenze.

L’avvio della Feature Race è stato segnato dalla paura: la monoposto di Maini è rimasta in stallo in griglia mentre tutte le altre sono partite, diventando praticamente un bersaglio pericolosissimo per tutti gli altri piloti. Fittipaldi è riuscito a evitarla ma Goethe e Martin non hanno avuto la stressa prontezza di riflessi e hanno scatenato un incidente a catena che ha praticamente distrutto tutte le vetture coinvolte.