VIDEO – Incendio in un hotel nella stazione sciistica di Turkiye – morte almeno 10 persone

Un incendio in un hotel in una stazione sciistica nella Turchia nordoccidentale ha ucciso almeno 10 persone. L’incendio è scoppiato durante la notte nel ristorante dell’hotel nel resort di Kartalkaya nella provincia di Bolu. Altre 32 persone sono state ricoverate in ospedale per ferite.

“Duecentosessantasette membri del personale di varie istituzioni e organizzazioni pubbliche sono intervenuti per l’incendio e la risposta è in corso”, ha scritto su X.

Parlando con l’agenzia di stampa turca TRT, il governatore di Bolu Abdulaziz Aydin ha detto che l’incendio è iniziato al quarto piano dell’hotel di 11 piani alle 3:30 circa (00:30 GMT). Ore dopo, i pompieri stavano ancora lavorando per spegnerlo.

Le autorità stanno indagando sulla causa dell’incendio, ha aggiunto, sottolineando che è scoppiato sul pavimento del ristorante.

Due delle vittime sono morte dopo essere saltate fuori dall’edificio in preda al panico, ha detto Aydin all’agenzia di stampa statale Anadolu. C’erano 234 ospiti che soggiornavano nell’hotel, ha detto.