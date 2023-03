Spread the love

(ANSA) – LATINA, 27 MAR – Grave incidente stradale a Sermoneta, in provincia di Latina, dove una Fiat Punto guidata da un uomo e una microcar con due giovanissimi a bordo sono venute a scontrarsi in via del Murillo, nei pressi del sito industriale ex Bristol. Ferite gravemente tutte e tre le persone coinvolte, trasportante in ospedale tramite due ambulanze e un’eliambulanza.