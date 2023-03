Incendio bosco e sterpaglie _via Monte Po nel comune di Pedara.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCODI CATANIA

In data odierna alle ore 7,15 è stata allertata la sala operativa dei Vigili del fuoco di Catania per un incendio Bosco e sterpaglie in via Monte Po nel comune di Pedara.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento dei Volontari di Linguaglossa e la partenza del distaccamento di Acireale.

Sta operando anche un Canadair.

Sul posto sta operando anche una squadra della forestale regionale.

Intervento ancora in corso.