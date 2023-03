Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga intervengono per un incidente stradale a Ponte Nossa in via Europa intorno alle 7:20. Nell’incidente sono state coinvolte tre autovetture e una motocicletta, una persona incastrata in una autovettura, liberata dai VVf. Sul posto anche il 118 e i Carabinieri.