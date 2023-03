VIDEO – Nashville – donna fa strage in una scuola – 6 morti tre cui tre bambini

Spread the love

A uccidere sarebbe stata una donna di 28 anni, una ex studentessa della stessa scuola, secondo quanto riferisce il portavoce della polizia di Nashville Don Aaron, precisando di non sapere, però, in quale anno aveva frequentato l’istituto. La giovane era armata con due “fucili d’assalto” e una pistola. E’ stata uccisa da due agenti al secondo piano dell’istituto scolastico, secondo l’account Twitter del dipartimento di polizia. Si tratta della 128esima sparatoria di massa negli Stati Uniti nel 2023, secondo i dati del Gun Violence Archive.

’’Quanti altri bambini devono essere uccisi prima che i repubblicani al Congresso si facciano avanti e agiscano per approvare il divieto delle armi d’assalto, per colmare le falle nel nostro sistema di controllo dei precedenti o per richiedere il deposito sicuro delle armi? Dobbiamo fare qualcosa”. Sono state le parole dell’addetto stampa della Casa Bianca Karine Jean-Pierre che ha invitato i legislatori ad approvare una legge sulla sicurezza delle arm

