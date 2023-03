Latina, tir si ribalta sulla variante Appia: ferito il conducente

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 8 del 27 marzo, i Vigili del fuoco sono intervenuti sulla variante appia Formia-Garigliano, sotto lo svincolo per la ss 630 Formia-Cassino, per un incidente stradale. Una motrice con rimorchio, per cause in fase di accertamento si è ribaltata sul fianco con il carico, bobine di materiale ferroso, che era parzialmente fuoriuscito dal cassone. Sul posto la squadra del distaccamento di Castelforte che, in collaborazione con il personale del 118, ha prestato le prime cure all’autista successivamente trasportato in ospedale. Per il riposizionamento del mezzo pesante in modo regolare è giunta l’autogru dalla sede di Latina. La strada è rimasta chiusa fino alle 17.30. Sul posto anche le forze dell’ordine.