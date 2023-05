Massi si staccano dal versante e precipitano sulla statale a Varese in viale Borri: disagi al traffico

Spread the love

Paura attorno alle 17 di oggi pomeriggio in viale Borri a Varese, dove alcuni massi si sono staccati da un versante sovrastante la SP 233 e sono caduti sulla carteggiata.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Varese con un’autopompa, presente la polizia locale per gestire il traffico veicolare che attualmente è a senso unico alternato e sta subendo disagi.

Sono in corso verifiche sul versante interessato. Non sono stati coinvolti veicoli, né risultano per fortuna persone ferite.

VARESENOI