Nuovi danni del maltempo, vigili del fuoco al lavoro sull’Alto Lago

Pioggia e vento tornano a provocare danni nel Lecchese. Dal primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 ottobre, i vigili del fuoco sono al lavoro soprattutto nella zona dell’Alto Lago, tra Dervio e Valvarrone, per rimuovere diversi alberi crollati a causa del maltempo e per mettere in sicurezza strade e passaggi pubblici. Gli interventi sono ancora in corso e stanno vedendo impegnati i vigili del fuoco di Lecco e quelli del distaccamento Bellano.

leccotoday.it