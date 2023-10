In auto precipitano nella scarpata. Attimi di paura, due persone ferite

Spread the love

Un’auto è finita fuori strada e precipita in una scarpata. E’ accaduto ieri mattina intorno alle 9 alle porte di Ascoli, lungo via Caprignano, la strada che dal cimitero di Borgo Solestà conduce a Mozzano. Due le persone ferite, un uomo di 74 anni che è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni, e una donna di 56 che invece è stata trasferita in eliambulanza al Trauma Center dell’ospedale Torrette di Ancona.

Hanno riportato traumi, ma nessuno dei due è in pericolo di vita. La coppia era a bordo di una Suzuki Vitara che viaggiava in direzione Ascoli quando la donna, che era alla guida della vettura, ha perso il controllo della stessa. L’auto ha quindi scartato sulla sua destra finendo in un dirupo. Un volo di circa 25 metri. E’ stata la 56enne ascolana a dare l’allarme col telefonino così che si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto è giunta una squadra dei vigili del fuoco, due agenti della polizia municipale e una pattuglia dei carabinieri, oltre naturalmente ai sanitari del 118.

il resto del carlino